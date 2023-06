Protestactie bij Chemours: ‘Eindelijk, eindelijk wordt nu ook de politiek wakker’

Met video Record: meer dan een maand geen druppel gevallen, maar er hangt verande­ring in de lucht

Nooit eerder regende het in Nederland zo lang niet. Woensdag evenaren we het record uit 2007, met 33 dagen zonder meetbare neerslag in De Bilt. En de rest van de week zal er ook geen druppel vallen. Waarschijnlijk zie je voor de periode daarna nog veel zon in de weer-app op je telefoon, maar dat gaat mogelijk veranderen.