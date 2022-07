Protestactie op de A37 in Drenthe: snelweg geblokkeerd

Jongetje op step zwaarge­wond bij ongeluk; agenten houden automobi­lis­te in de buurt aan

RENKUM - Agenten hebben een automobiliste opgepakt die door was gereden nadat ze in Renkum een jongetje op een step had geschept. Het kind van ongeveer 8 jaar oud raakte zwaargewond bij het ongeluk.

16:03