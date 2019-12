Protestjaar: raad het ontbrekende woord op het spandoek

Meeste Hudson’s Bay filialen vandaag al dicht na succesvol­le uitverkoop

13:47 De opheffingsverkoop bij Hudson's Bay verliep afgelopen zo hard, dat het filiaal in Zwolle al dicht is. Er waren te weinig artikelen over om tot de bekendgemaakte sluitingsdatum van 31 december door te gaan. Alleen de filialen in Breda en de Amsterdamse Kalverpassage zijn nog open.