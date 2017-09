Provincie Brabant: 'Betere controle veehouderijen hard nodig'

Katten hebben eigen expositie in Rotterdamse Kunsthal

19:26 Kattenliefhebbers kunnen komende maanden hun hart ophalen in de Kunsthal in Rotterdam. De tentoonstelling 'Kattenliefde. Negen levens in de kunst' staat geheel in het teken van de kat. Kunstfotograaf Marie Cécile Thijs is een van de exposanten en maakte een reportage waarin zij katten menselijke eigenschappen meegaf. Het resultaat is een bijzondere fotoserie.