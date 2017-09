Provincies protesteren tegen uitbreiding Lelystad Airport

Hoeveel miljonairs wonen in jouw buurt? Bekijk het hier

8:52 De meeste miljonairs in deze regio wonen in Staphorst en Gorssel. Uit nieuwe cijfers van het CBS blijkt dat het aantal heel rijke mensen in Nederland blijft groeien. In 2015 telde Nederland er 106.200, zo'n vijfhonderd meer dan het jaar ervoor, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Ze hebben gemiddeld 2,9 miljoen euro per huishouden op de rekening. De meesten hebben hun vermogen verdiend met hun eigen bedrijf. Bekijk hieronder hoeveel er in jouw gemeente wonen.