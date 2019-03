Provocerende Henk praat expres wél in de stiltecoupé

‘De bezuinigingen in het onderwijs eisen hun tol. Leerkrachten hebben iets van het hondje dat door zijn baas in een hoek wordt getrapt en vervolgens lief kwispelend terugkeert voor de volgende trap. Dus, jongens en meisjes, als je met de gedachte speelt het onderwijs in te gaan: voor je eigen bestwil, doe het niet!’ leest Akyol voor uit de brief van Henk.

Het is niet zijn eerste brief: de oud-leraar blijkt graag zijn mening te geven over actuele kwesties. Zo schreef hij ook een brief over dat hij het vertikt zijn mond te houden in een stiltecoupé. Mensen die daar wat van vinden, zijn volgens hem ‘de zeikerds’. Waarom hij die brieven schrijft is te zien in de vierde aflevering van Brieven met Eus, die hierboven is te zien.