PSV-fan slaat verstandelijk beperkte man: 'Hij gunde ons niet dat Feyenoord won'

videoDe verontwaardiging is groot bij wethouder Theo Maas en zijn vrouw Jolanda uit Someren. Hun verstandelijk beperkte pleegzoon Ritchie, hartstochtelijk Feyenoordsupporter, werd zaterdag vol in het gezicht geslagen door een PSV-fan. Die kon de nederlaag in het duel om de Johan Cruijfschaal niet verkroppen.

Net na de beslissende strafschop van Feyenoorder Jordy Clasie barsten Ritchie en zijn vriend Kjell in juichen uit. Ze zijn door het dolle heen dat hun club de eerste prijs van het seizoen heeft gepakt. Een PSV-fan ziet de juichende Feyenoordsupporters in een gemengd vak en stuift 21 rijen omhoog en slaat Ritchie vol in zijn gezicht.

Maas weet dat het een gevoelige kwestie is omdat de betrokken supporters een beperking hebben. Toch vindt hij dat dit geweld besproken moet worden. Je moet het er over hebben en je moet dit niet goed vinden is zijn credo. Een dag na het incident zit Maas nog vol vragen. Alle emoties zijn in 24 uur wel voorbij gekomen.

,,Veel mensen om ons heen op de tribune hadden in de gaten dat het twee jongens met een beperking waren. Zij genoten van hun enthousiasme. Pas na de laatste strafschop ging het mis", begint Maas zijn verhaal. ,,Het ging daarna razendsnel en er stond ineens een man voor Ritchies neus. Ik verwijt het mezelf dat ik het niet heb zien aankomen. Ik ben er erg van geschrokken."

Agressief gedrag

De opvang na het incident is uitstekend, benadrukt Maas. Hij doet aangifte bij de politie en hoort later dat de dader al is aangehouden. ,,Je veronderstelt veilig te zijn in het huis van PSV. Ik verwonder me erover dat dit agressieve gedrag getolereerd wordt. Hartstikke triest."

PSV-woordvoerder Thijs Slegers zegt het voorval te betreuren. De club heeft er samen met onder meer de KNVB alles aan gedaan om de veiligheid in het stadion te garanderen. Voor 98 procent is dat volgens hem gelukt. ,,Alleen in dit geval niet. Maar ook de vuurwerkgooiers in het Feyenoordvak veroordelen wij. We gaan er alles aan doen om de daders te pakken."

De voetbalzaterdag eindigde tenslotte nog positief voor Ritchie en de familie Maas. Na afloop mochten ze op de foto met Robin van Persie en Giovanni van Bronkhorst. En de komende dagen gaan ze met zijn allen enkele dagen vakantie vieren in Rotterdam. ,,Dat was toevallig al gepland. We gaan Ritchie goed in de gaten houden en geven hem de ruimte voor de verwerking."