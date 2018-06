Psycholoog over Pinkpopdrama: 'In shock ben je soms niet bij zinnen'

Hoe kan het dat de 34-jarige bestuurder Danny S. na het ongeval bij Pinkpop thuis in Heerlen de auto parkeerde en zich vervolgens pas uren later en zo'n 220 kilometer verderop bij de politie meldde ? Volgens verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen kan het dat hij 'zo in shock was' dat zijn 'primitieve brein' het overnam en dat hij 'gestuurd werd'.

Het is rond vier uur 's nachts als volgens ooggetuigen een groepje mensen 'in een kring op de weg zit'. Wat precies de oorzaak is van het dodelijke ongeluk is nog niet duidelijk. Volgens de vader van Danny S. 'moet het een ongeluk' zijn. ,,Hij gebruikt geen drank of drugs.'' Hij omschrijft zijn zoon als 'een rustige jongen'.

Onderzoek op de plek van het ongeval kan volgens Tertoolen ook vaak uitsluitsel bieden. ,,Wat vaak een doorslaggevend criterium is is of er nog geprobeerd is om te remmen. Meestal is bij een ongeluk je instinctieve reactie om op de rem te gaan staan. Bij aanslagen is dat vaak niet het geval.'' Volgens het Openbaar Ministerie staat vast dat er geen sprake was van een terroristische daad.

Noodlottig ongeval

Volledig scherm Verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen legt uit dat je in shock door kunt rijden na een ongeval. © Marnix Schmidt Als zijn vader gelijk heeft en het gaat inderdaad om een noodlottig ongeval, hoe kan het dan dat de 34-jarige bestuurder doorreed, thuis zijn auto parkeerde en zich pas uren later bij de politie meldde, zo'n 220 kilometer verderop? Op de plaats van het ongeval liet hij één dode en drie gewonden achter. De drie vechten nog voor hun leven. Verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen betoogt: ,,Mensen weten op het moment van de klap vaak wel dat er iets ernstigs aan de hand is. Alleen, het is maar de vraag of je dan ook bij zinnen bent.''



De verkeerspsycholoog legt uit wat zich dan in het hoofd van een verkeersdeelnemer kan afspelen. ,,Na zo'n klap kun je zó in shock zijn, dat je primitieve brein je overneemt en dat je als het ware gestuurd wordt.''

'Heel bizar'

De verkeerspsycholoog noemt het wel 'heel bizar' dat Danny S. zijn auto in Heerlen heeft achtergelaten, maar vervolgens wel door is gereisd naar Amsterdam. ,,Maar in een shock kan het gebeuren dat je de routine afdraait die je normaal gewend bent. Dat je in een soort automatisme de routine van je gewone programma draait. En dat je - zoals na het Pinkpopdrama gebeurde - je pas later het besef krijgt dat het echt niet kan wat je gedaan hebt.''

Volgens Tertoolen is het een bekend fenomeen dat mensen die in shocktoestand zijn, zich later alsnog aangeven. ,,Dat is ook precies waar die 12-uursregeling voor is, dat je bedenktijd hebt om je te melden.'' Hij doelt daarmee op de regeling dat als de bestuurder zich binnen twaalf uur alsnog meldt bij de politie om zich bekend te maken, zoals Danny S. deed, de strafbaarheid van het doorrijden kan vervallen.

Klopjacht

De politie hield gisteren een grootschalige zoektocht naar zijn witte bestelbusje. Als een bestuurder weet dat de politie actief op zoek naar je is, heeft melden nog wel zin, maar kan de rechter tóch straf opleggen voor het verlaten van de plaats van het ongeval.

De verkeerspsycholoog benadrukt: ,,Vanuit de luie stoel denken mensen vaak dat iedereen een rationeel wezen is, maar dat is helemaal niet zo. Mensen die soms driftig zijn in de auto, weten dat je ook heel impulsief kunt reageren.''