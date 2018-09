'Psycholoog Ximena (19) wist van zelfmoordpoging, maar riep geen hulp in'

De ouders van de in februari overleden Ximena (19) uit Uden ontdekten via mailverkeer met haar psycholoog dat hun dochter een eerdere zelfmoordpoging ondernomen had. Dit vertelden zij gisteravond bij RTL Late Night. ,,Haar reactie was: 'Hoe heb je het dan gedaan?'", vertelt haar vader Randy Knol.

Volgens haar ouders mailde Ximena in oktober 2017 naar haar psycholoog dat ze er een einde aan wilde maken. Niet veel later verstuurde hun dochter nog een mailtje: 'Laat maar. Het is mislukt.'



Vader Knol: ,,Daarop heeft de psycholoog geen hulp ingeschakeld, geen crisisteam ingeschakeld. Haar enige reactie was: 'Ohjee, Ximena, hoe heb je het dan gedaan?'" Ook vertelde hij dat de psycholoog Ximena wilde testen op een persoonlijkheidsstoornis. ,,Dat kon helemaal nog niet, want die testen zijn niet betrouwbaar als iemand posttraumatische stress heeft. En dat had mijn dochter."



In verband met het onderzoek dat nog loopt naar het hele proces, kon vader Randy er niet meer over vertellen tijdens RTL Late Night.

Stichting

Ximena's ouders waren bij het televisieprogramma om te praten over hun nieuwe stichting, die zij in naam van hun dochter hebben opgericht. Met Ximena's Vlinder willen zij andere jongeren helpen en zo suïcide tegengaan. ,,We willen het taboe doorbreken en in gesprek met docenten en ouders."

Ze hebben de stichting opgericht nadat het hen niet lukte het zelfmoordpoeder, waarmee hun dochter zelfmoord heeft gepleegd, te laten verbieden. Volgens haar ouders had Ximena die fatale stap niet genomen zonder de promotie van een 'veilig en humaan' zelfmoordmiddel door Coöperatie Laatste Wil. Moeder Chantal: ,,Ze boden het poeder aan als een humane en pijnloze manier om te gaan. Maar bij Ximena was wel duidelijk het echt niet pijnloos geweest is."

De coöperatie is uiteindelijk gestopt met het verstrekken van informatie over het middel nadat het OM een strafrechtelijk onderzoek begon naar de instantie. Dit deed het OM omdat de coöperatie informatie over het middel wilde delen met 23.000 leden. Aangesloten 'inkoopgroepen' zouden het midden dan kunnen inkopen. Het strafrechtelijke onderzoek naar het zelfmoordpoeder werd gesloten, zonder positief resultaat voor de ouders. ,,Daarom nu de stichting, we willen vergelijkbaar leed koste wat kost tegengaan."