Psychotische Thijs H. vlak voor dubbele moord weggestuurd bij GGZ-kliniek

Wie was de geheimzin­ni­ge man met camera die voor onrust zorgde in Zeeland?

15 november De ‘mysterieuze cameraman’ die op verschillende plekken voor onrust zorgde in Zeeland werkt aan een documentaire voor de NPO. Dat laat de politie weten. ,,De man is dinsdagochtend in Sint Kruis aangesproken door agenten”, vertelt een woordvoerster van de politie vanmiddag.