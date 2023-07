Pup van tien maanden vastgebonden aan paal en hulpeloos achtergelaten, baasje spoorloos

Een herdershond van tien maanden oud is vorige week vastgebonden aan een paal in Gouda en moederziel alleen achtergelaten. Van haar baasje ontbreekt nog ieder spoor. Het Dierenopvangcentrum heeft de pup opgevangen en zoekt met man en macht naar de eigenaar.

De dierenambulance bracht de Mechelse herder vorige week naar het opvangcentrum voor dieren in Gouda. De puppy werd vorige week hulpeloos aangetroffen aan een paal in de Crabethstraat, een straat met rijtjeshuizen aan de rand van de binnenstad.

Medewerkers van de dierenopvang probeerden haar baasje op te sporen, maar nog zonder succes. De jonge herder is wel gechipt, maar alleen op de eerste twee eigenaars. ,,We hoopten dat haar laatste eigenaar zich zelf bij ons zou melden. Dat is niet gebeurd”, vertelt Anneloes Boot van Dierenopvang Gouda. Daarom plaatste zij nu een oproep, in de hoop het baasje alsnog te vinden.

Dat is niet zo gek, ze is haar baasje kwijt Anneloes Boot

Strafbaar

Dat de pup al drie baasjes heeft gehad in haar jonge leven, verbaast Boot niet. ,,Mensen onderschatten wat het houden van een Mechelse herder inhoudt. Maar het zou fijn zijn als mensen gewoon hun verantwoordelijkheid nemen. Het is echt niet oké dat je je hond achterlaat en het is ook nog eens strafbaar. Wij willen het gesprek aangaan met het laatste baasje.”

De eerste twee baasjes hebben aangegeven de herder ‘best terug te willen nu ze in het asiel zit’, vertelt Boot. ,,Maar ze hebben haar niet voor niets weggedaan, dus we gaan eerst goed kijken hoe dat zit. Na veertien dagen mogen wij haar in principe herplaatsen.”

Hoewel de jonge hond ‘genoeg liefde krijgt’ bij de dierenopvang, merkt Boot aan alles dat ze veel last heeft van het verblijf in het asiel. ,,Herders zijn heel baasgebonden. Ze is zoekend en kan zichzelf geen houding geven. Dat is niet zo gek, ze is haar baasje kwijt.”

De achtergelaten puppy is de vierde gedumpte hond in twee maanden tijd die bij de opvang in Gouda wordt binnengebracht. Dat baart de medewerkers zorgen. ,,Onze hokken zijn niet eindeloos. We hopen heel erg dat deze trend zich niet voortzet.”

