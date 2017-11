PVV-leider Wilders on tour tegen Rutte

Dat kondigt de PVV-leider vandaag aan. ,,Ik grijp alle democratische middelen aan die er zijn om Rutte uit het Torentje te krijgen. Het regeerakkoord ligt er nu en je kunt zien dat gewone Nederlanders nog steeds tekort wordt gedaan.’’

Wilders noemt de verhoging van de btw, het ‘begraven’ van het bindende referendum en de afschaffing van zowel de dividendbelasting en de wet-Hillen. ,,Het ergste is nog dat asielzoekers van alles cadeau wordt gedaan, van woningen tot zorg, van fysiotherapie tot de tandarts. Terwijl voor Nederlanders de kosten alleen maar stijgen. Heel het land zit na de crisis te wachten op lastenverlichting, maar het tegenovergestelde gebeurt. Rutte is gewoon een oplichter.’’

De PVV-voorman zegt vanaf januari alle provincies aan te doen in de hoop ‘duizenden mensen op de been te krijgen’. Hij begint op 20 januari in Rotterdam met een demonstratiemars door het centrum. Wilders: ,,Misschien dat Rutte dan wel eens luistert naar de zorgen van miljoenen Nederlanders.’’

Kan hij Rutte niet bevechten in het parlement? ,,Jawel en dat blijven we ook doen,’’ zegt de PVV-leider. ,,Maar je ziet dat de oppositie de mond wordt gesnoerd door de krappe meerderheid van de coalitie. Het verzet tegen de hogere btw en het wegstrepen van de dividendbelasting en de wet-Hillen is enorm, maar men vertikt het te luisteren.’’

Discriminatie

Wilders kondigde al voor de verkiezingen aan om ‘alle mogelijke geweldloze, democratische middelen’ zou aangrijpen om de regering te bevechten als de PVV daar niet in zou landen. De demonstratietour past daarin, zegt hij, zoals dat weer aansluit op de aangifte die hij komende donderdag tegen Rutte gaat doen wegens discriminatie. Volgens Wilders worden Nederlanders ‘ongelijk behandeld’ ten opzichte van asielzoekers. Via een speciale website hiervoor zijn inmiddels zo’n 32.000 steunbetuigingen binnengekomen. ,,We hebben een existentialistisch probleem door de islamisering van ons land. Onze waarden lopen gevaar en mensen zien dat om zich heen gebeuren.’’

Quote Het verzet tegen de hogere btw en het wegstrepen van de di­vi­dend­be­las­ting en de wet-Hillen is enorm, maar men vertikt het te luisteren Geert Wilders

Wilders zegt nog steeds van plan te zijn in ‘veel’ gemeentes mee te doen aan de raadsverkiezingen in maart volgend jaar. Wel ‘zullen het er minder worden’ dan de aangekondigde 60, zegt hij. ,,Zoals ik heb gezegd: we doen mee als we voldoende geschikte kandidaten kunnen vinden. Dat is niet overal zo, maar hoeveel minder het er wel gaan worden, kan ik nu nog niet zeggen.’’