PVV meldt verkrachting Haags raadslid

De PVV in Den Haag vraagt dringend raadslid Willie Dille (53) met rust te laten. Rond de Haagse politica is vandaag veel ophef ontstaan nadat zij op haar Facebook een filmpje had geplaatst waarin ze verklaart slachtoffer te zijn van een groepsverkrachting door moslims. De Haagse oogt op de beelden vermoeid en is zichtbaar vermagerd.

Het seksuele geweld zou hebben plaatsgevonden met als doel haar in haar politieke werk te belemmeren, verklaart ze. De politie gaat niet in op de vraag of Dille aangifte heeft gedaan.

Ook zegt Dille dat ze deze week nog bedreigd is. ,,Ik wil gewoon dat de wereld de waarheid weet. 15 maart 2017 ben ik ontvoerd, verkracht en mishandeld door een groep moslims omdat ze graag wilde dat ik mijn mond zou houden in de Haagse gemeenteraad.'' Op die bewuste dag waren de Tweede Kamerverkiezingen.

Quote Ik heb de volgende dag gewoon m'n debatten gedaan Willie Dille De Haagse politica beschuldigt raadslid Arnoud van Doorn (Partij van de Eenheid) uit Den Haag ervan dat hij achter de verkrachting zit.



De man zou in het verleden door haar ontslagen zijn. ,,Hij haat mij intens, een vreselijk gemene man. Nadat het gebeurd was, heb ik het aan niemand verteld, ik heb de volgende dag gewoon m'n debatten gedaan."

Van Doorn, die op vakantie is, laat op Twitter weten te overwegen om aangifte te doen wegens smaad en laster. ,,Ik verlaag mij niet tot een inhoudelijke reactie op de aantijgingen van mevrouw Dille.''

In een schriftelijke verklaring laat burgemeester Pauline Krikke het volgende weten: ,,Uiteraard is er alle reden om nogmaals met mevrouw Dille in gesprek te gaan. Zonder de expliciete toestemming van mevrouw Dille kan ik natuurlijk geen uitspraken doen over in het verleden reeds gevoerde gesprekken. Die toestemming is er op dit moment niet. Uiteraard worden publiek geuite beschuldigingen, ook van en over gemeenteraadsleden, door mij, het OM en de politie na aangifte zeer serieus genomen en op strafbare feiten onderzocht.”

Politieke werk

Dille kondigt verder in haar filmpje aan dat ze stopt met haar politieke werk. Ze verklaart dat ze recent herhaaldelijk met de dood is bedreigd. 'We gaan binnenkort je keel doorsnijden en laten je doodbloeden', zou daarbij zijn gezegd. ,,Ik ben gewoon bang dat ze mijn kinderen, mijn logees pakken. Daar kan ik niet mee leven. Ze vinden vrouwen helemaal niks. Ze vinden mij helemaal niks.''

Het raadslid zegt dat ze moet blijven strijden, maar dat haar kinderen haar nodig hebben en dat ze voor haar leven vreest. ,,Daarom heb ik besloten ermee te stoppen.'' Ze biedt op de beelden excuses aan haar naasten aan. ,,Het gaat gewoon niet meer.''

Verklaring

Dille is zelf niet bereikbaar. De PVV heeft zojuist een verklaring naar buiten gebracht. Fractievoorzitter Karen Gerbrands stelt daarin dat het beeld dat nu door de buitenwereld wordt geschetst dat Willie in de war of een fantast is, niet waar is.

,,Het beeld dat nu wordt geschetst als zou Willie een labiel gekkie zijn, wil ik met kracht ontkennen. Vriend en vijand zullen bevestigen dat Willie een ijzersterke vrouw is die zich niet gek laat maken. Het filmpje is gemaakt na een jaar van ellende, geen enkele steun van politie of burgemeester. Willie is een zeer sociaal, gedreven ,intelligent politica die nooit zal stoppen het vrije woord te verdedigen en die de strijd tegen de Islam zal voortzetten. De laatste bedreiging was echter de spreekwoordelijke druppel maar van stoppen is geen sprake. De wijze waarop sommige media hierover berichten is ronduit walgelijk en geeft blijk van een zeer foute vooringenomenheid. Niet alleen Willie is geweld aangedaan, maar daarmee ook de vrijheid van meningsuiting. Media die dit niet serieus nemen moeten zich kapot schamen. Een uitgebreide reactie op het gebeuren zal komen als de rust wat is weergekeerd. Het verzoek is dan ook Willie nu met rust te laten."

Een PVV-Kamerlid dat niet met zijn naam in de krant wil, is verbijsterd over de zaak. ,,Dit speelt dus al sinds vorig jaar maart en ik heb er hier tijdens fractievergaderingen of in de wandelgangen nog nooit één woord over gehoord! Ik kan niet beoordelen of ze de waarheid spreekt, maar toen ik het filmpje zag, schrok ik van de blik in haar ogen. Ik ken haar als een zeer intelligente en gewiekste vrouw."

Video

GeenStijl plaatste vandaag de video op hun website. De beelden zijn inmiddels van de Facebook-pagina van Dille verwijderd.