Qmusic-dj Wim van Helden en YouTube-deskundige Paul Goudsmit in De Ochtend Show to go

YouTubers Ties Granzier en Govert Sweep zijn opgepakt in de VS toen ze het zwaarbeveiligde Area 51 in Nevada wilden binnendringen. Later werden ze op borgtocht vrijgelaten. Wat is het laatste nieuws rondom de zaak? In de studio is Paul Goudsmit te gast om daar een antwoord op te geven. Hij is zelf YouTuber en YouTube-deskundige. Welke invloed hebben het gedrag en de grensoverschrijdende acties van jonge YouTubers op kijkers en hoe moet je dat probleem aanpakken?



De Vuelta zit er bijna op en Team Jumbo-Visma heeft de eindzege in het vizier. Het team was ooit Rabobank, maar in de jaren daarna ging het heel slecht. Sportverslaggever Pim Bijl legt uit waarom de ploeg nu wél goed weet te presteren en wat er in de toekomst verwacht kan worden van Jumbo-Visma.