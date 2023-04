Quote-miljonair verdacht van kwik mengen in diervoeders

Een voormalig miljonair uit de Quote 500 zou de volksgezondheid opzettelijk in gevaar hebben gebracht door vervuilde grondstoffen als diervoeders te verkopen. Te hoge gehalten aan kwik en bestrijdingsmiddel zouden zijn verdoezeld door certificaten te falsificeren.

Deze aantijgingen staan in de dagvaarding tegen verdachte Peter B. die zich de komende weken moet verantwoorden voor de rechter. ,,Het gaat om het grootste onderzoek dat tot nu toe is gedaan door opsporingsdienst IOD van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit’’, stelt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie.

De vetveredeling en recycling, waarin de verdachte zich specialiseerde, was volgens justitie in meerdere opzichten een stinkend zaakje. Een verwijt betreft een partij grondstoffen voor diervoeders die 100 keer meer kwik bevatte dan wettelijk was toegestaan. Een andere partij was vervuild met meer dan 500 keer het maximale gehalte aan metalaxyl; een schimmelbestrijdingsmiddel.

Menselijke consumptie

In plaats van zich te houden aan de meldplicht bij zulke verontreinigingen, vervalste B. de papieren en bracht hij de vervuilde waar tussen 2014 en 2016 terug in het diervoederkanaal, stelt het OM. Als koeien, varkens of kippen dit voer hebben gegeten, hebben de stoffen mogelijk ook de menselijke consumptie bereikt.

Of de volksgezondheid daadwerkelijk in het geding is geweest, wil het OM niet zeggen voordat de Officier van Justitie zijn requisitoir heeft uitgesproken. Wel verwijt justitie de verdachte dat hij onverantwoorde risico’s nam door onveilige verwerking van dierlijk vet. Naast B. staan ook zijn voormalige bedrijven Kuminda bv, Noba bv, Rotie bv, Simadan Holding bv en BDA bv in de dagvaarding.

200 miljoen

De recyclingsondernemer, met initiatieven in biodiesel en investeringen tot over de grens, was volgens zakenblad Quote in 2020 nog goed voor een vermogen van 200 miljoen euro. Volgens de eerste zitting, die donderdag plaatsvond, is B. geen eigenaar meer van de genoemde bedrijven en bevindt zijn woonplaats zich op Bonaire.

Justitie ziet B. niet als succesvol ondernemer, maar als de oprichter en leider van een criminele organisatie. De club pleegde milieumisdrijven en valsheid in geschrifte om niet tegen de lamp te lopen, aldus het OM. Het lukte vrijdagmiddag niet om contact te krijgen met de advocate van de verdachte. De rechter doet waarschijnlijk pas in de zomer uitspraak.

Het is niet de eerste keer dat een bedrijf in vetverwerking in opspraak raakt. In 1999 ontstond in België de dioxinecrisis nadat in een vetsmelterij vervuilde olie terechtkwam in grondstof voor veevoer. Tweeduizend landbouwbedrijven gingen toen op slot, en 7 miljoen kippen en 60.000 varkens werden uit voorzorg geruimd.