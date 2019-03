Raad van State geeft omwonenden gelijk: streep door uitbreiding Efteling

updateDe Efteling mag voorlopig niet beginnen met de eerste fase van de uitbreiding van het pretpark. Dit besliste de Raad van State vandaag in een voorlopige uitspraak over het bestemmingsplan Wereld van de Efteling 2030. Een groep omwonenden had daarover een spoedprocedure aangespannen.

De gemeente Loon op Zand gaf vorig jaar september groen licht voor de uitbreiding van De Efteling. De uitspraak van vandaag betekent dat de Efteling niet mag starten met de eerste fase van de uitbreiding aan de oostzijde van het pretpark. ,We zijn teleurgesteld dat de Efteling hierdoor moet wachten met de uitbreidingsplannen”, laat een woordvoerster van de Efteling weten in een eerste reactie.

Aan de oostzijde van het pretpark staan attracties gepland die in 2021 in bedrijf hadden moeten zijn. De voorzieningenrechter schorste dit deel van het bestemmingsplan omdat er twijfels zijn of het geluid voor de omgeving wel aanvaardbaar blijft en of er geen parkeerproblemen gaan ontstaan.



Definitieve uitspraak in bodemprocedure

De schorsing van dit onderdeel van het bestemmingsplan blijft gelden totdat de Raad van State in de bodemprocedure een definitieve uitspraak heeft gedaan. De voorzieningenrechter gaf vandaag echter al aan dat de geluid- en parkeerregeling die de gemeenteraad voor dit deel van het bestemmingsplan heeft opgenomen vermoedelijk niet overeind zullen blijven.

Volgens de woordvoerster heeft de Efteling ter dege rekening gehouden met de omwonenden. ,,Wij begrijpen dat omwonenden de keuze maken om juridische stappen te zetten maar hadden natuurlijk liever een andere uitspraak gezien. De plannen zijn tot stand gekomen na een uitgebreid proces, waarin de inbreng van zoveel partijen én ook van de omwonenden heel zorgvuldig is verwerkt. Er is gezocht is naar een balans tussen alle belangen.”

De uitspraak van de Raad van State doet niets af aan de ambities van het pretpark. ,,We wachten de definitieve uitspraak van de Raad van State af. Ook al kunnen we nu helaas nog niet starten met onze grootschalige uitbreiding, als Efteling staan we nooit stil: want nog dit jaar pakken we uit met de komst van ons 30ste sprookje in het Sprookjesbos ‘De zes Zwanen’. En volgend jaar gaan we onze gasten verrassen met de nieuwe achtbaan Max & Moritz.”

Uitbreiding Westkant in 2025 aan bod