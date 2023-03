Raadsel in Betuwe: waarom hebben zoveel mensen scheuren in hun huizen?

KNMI kondigt code geel af voor zware onweers- en hagelbuien

Zware regen en onweer zorgen vrijdagmiddag voor overlast in Oost-Nederland. Het KNMI kondigt vanaf 14.00 uur code geel af, omdat er kans is op schade en ongelukken op de weg. In Gelderland zijn tot 18.00 uur onder meer hagel en windstoten met een snelheid van 60 kilometer per uur te verwachten.