Raadselachtige explosie vuilniszak in kazerne Assen: NFI start onderzoek

Voormalig AVRO-dj Romeo A. (65) krijgt zes jaar cel en tbs voor runnen jongensbor­deel

27 januari Voormalig Avro-DJ Romeo A. en zijn kompaan Nico L. zijn door de door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar en tbs met dwangverpleging in de zaak rond een jongensbordeel in Utrecht. Het tweetal maakte zich in 2017 en 2018 schuldig aan mensenhandel van meerdere kwetsbare jongens.