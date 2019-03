Raadselachtige ontsnapping uit Huis van Bewaring PI Vught

De politie is een zoekactie naar de verdwenen gedetineerde gestart. De persoon in kwestie staat in verschillende opsporingssystemen geregistreerd als voortvluchtig. Waarom de ontsnapte gevangene in het Huis van Bewaring zat, is niet bekend. Ook niet hoe hij wist te ontsnappen. In het Huis van Bewaring zitten meestal mensen die nog geen celstraf opgelegd hebben gekregen van de rechter.

Eerdere ontsnapping

De laatste keer dat er een ‘ontsnappingsincident’ op het terrein van de PI Vught plaatsvond, was in 2014. Toen was een gedetineerde die in 2006 veroordeeld is voor de moord op en verkrachting van Melanie Sijbers uit Geldrop tijdelijk zoek. Hij werd 2,5 uur later met hulp van politiehonden opgespoord. De man bleek zich te hebben verstopt in een tuinhuisje op het terrein van de Vughtse gevangenis. De persoon in kwestie zat een gevangenisstraf van vijftien jaar en tbs (ter beschikking stelling) uit in unit 2 van de PI, een inrichting voor stelselmatige daders. Hij werd overgeplaatst naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI).