Raadsleden vaak bedreigd: ‘Meestal gaat het over Zwarte Piet , het slavernijverleden of Metoo’

Serpil Ates heeft vanaf het begin van haar raadsperiode voor GroenLinks in Den Haag te maken gehad met bedreigingen. Ze kreeg dodelijke ziektes toegewenst, zou doodgemaakt worden of verkracht. De ene keer is de aanleiding een bericht over de politieke situatie in Turkije of Syrië, de andere keer is de discussie rond Zwarte Piet de aanleiding.