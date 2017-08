Raadslid (55) van bed gelicht in onderzoek lek benoeming burgemeester Den Bosch

Over dit lek ontstond grote ophef, nadat het Brabants Dagblad veel details en onder meer de namen van sollicitanten had gepubliceerd. Justitie besloot in juli de zaak nader te onderzoeken. Commissaris van de Koning in Noord-Brabant Wim van de Donk had daarom verzocht, nadat hij aangifte had gedaan.



In de uitgebreide reconstructie van het Brabants Dagblad werd tot op detailniveau informatie verstrekt over de kandidaten en de procedure over de benoeming van de nieuwe burgemeester in Den Bosch. Dit gebeurt normaal onder strikte vertrouwelijkheid.



Uit deze reconstructie kwam naar voren dat Jan Hamming op het laatste moment koos voor het burgemeesterschap van Zaanstad. Den Bosch koos daarop voor Jack Mikkers.