Rabobank-bankier Baarsma: ‘Ook ik ben om tuin geleid bij mondkapjesdeal Van Lienden’

Topbankier Barbara Baarsma van Rabobank zegt ‘om de tuin te zijn geleid’ bij de omstreden mondkapjesdeal van ondernemer Sywert van Lienden met de overheid. Rabobank was volgens onderzoeksplatform Follow the money (FTM) ‘een belangrijke steun’ voor Van Lienden tijdens de onderhandelingen. Daarbij zou Baarsma bemiddeld hebben.

,,Ik ben bij de start van het initiatief als bankier benaderd door de Stichting Hulptroepen Alliantie (het bedrijf van Van Lienden). Ik heb het initiatief, net als alle andere grote merken die in de beginfase betrokken waren, beoordeeld als sympathiek en noodzakelijk. Ik vind het maatschappelijk onacceptabel dat het initiatief commercieel bleek te zijn. Ook ik ben om de tuin geleid”, aldus Baarsma in een verklaring. Rabobank zegt die teleurstelling te delen.



Baarsma, destijds directeur van de Amsterdamse vestiging van de bank, stond volgens het onderzoeksplatform in de cc van een e-mail van Van Lienden aan het ministerie van Volksgezondheid over de mondkapjesdeal.

Geschaad vertrouwen

De bank zou verder 115 miljoen euro hebben gereserveerd voor de financiering van de transactie. Dat schreef Follow the money in een artikel over het nog te verschijnen boek van twee FTM-auteurs over de zaak, getiteld Sywerts miljoenen. Het boek komt uit op 24 maart.

Rabobank stelt als coöperatieve bank zich vooral sterk te maken om maatschappelijke initiatieven te steunen, vaak al in een vroeg stadium. ,,Zoals dat destijds van Stichting Hulptroepen Alliantie, in de urgente situatie van een tekort aan mondkapjes. In het algemeen geldt dat niet alle financieringsaanvragen eindigen in het daadwerkelijk verstrekken van een lening. Daar kunnen diverse redenen voor zijn. Als er vertrouwen wordt geschaad, is dat zeer betreurenswaardig.”

De bank herhaalde verder ‘vanuit de vertrouwensrelatie met haar (potentiële) klanten’ geen gegevens met de media te delen. ,,Wat de situatie of achtergrond ook is, ongeacht het effect daarvan. Dat vinden we niet zuiver.”

Onderzoek

Het ministerie van Volksgezondheid laat onderzoek doen naar de mondkapjesdeal. Eerder werd bekend dat dit opnieuw is vertraagd. Het lukt de onderzoekers van Deloitte niet om het onderzoek voor mei af te ronden. Het streven is nu om voor het zomerreces van de Kamer met een eerste rapport te komen, schreef minister Conny Helder van langdurige zorg aan de Kamer.

Het eerste onderzoek gaat vooral in op de overeenkomst tussen het ministerie en Relief Goods Alliance bv (RGA), het bedrijf van Van Lienden. De onderzoekers mogen e-mails en chatberichten van RGA en berichten die door het bedrijf via sociale media naar buiten zijn gebracht, alleen inzien. Een aantal afspraken daartoe is niet doorgegaan. Dat heeft onder meer tot de vertraging van het onderzoek geleid. De onderzoekers moeten daarnaast bergen andere data doorploegen en analyseren.

Een strafrechtelijk onderzoek naar Van Lienden loopt nog.

Van Lienden zou naar verluidt flink druk op het ministerie van VWS hebben gezet om de deal rond te krijgen: