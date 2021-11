Radar: Aanmaken QR-code mislukt vaak bij mensen die wél aan voorwaarden voldoen

Bij driekwart is de oorzaak van het niet kunnen aanmaken van de QR-code bekend: een technisch probleem (27 procent) of een probleem met de registratie van medische gegevens zoals een gegeven vaccin of een coronabesmetting (25 procent). Bij 23 procent is er iets anders aan de hand. In de toelichtingen geven mensen voorbeelden van hoe zij van het kastje naar de muur worden gestuurd.

Panellid: ‘Ik ben 2 keer ingeënt bij de GGD in de jaarbeurs in Utrecht, in februari en maart 2021. Ik heb de app op mijn telefoon geïnstalleerd en krijg alleen de internationale QR-code. Die heb ik niet nodig, ik wil de Nederlandse QR-code hebben. Hiervoor heb ik 2 of 3 keer gebeld met onder andere de GGD. Zij hebben mij verteld dat alles goed was en akkoord bevonden en dat ik binnen 3 dagen per mail een QR-code toegestuurd krijg. Echter nog steeds niets ontvangen. Tevens ben ik bij een mobiel prikpunt van de GGD langs geweest. Die hebben in hun bestand gekeken en ook daar is alles in orde. Echter: zij konden mij geen QR-code verstrekken. Ik heb op mijn telefoon de app verwijderd en opnieuw geïnstalleerd en het resultaat is dat ik daar weer alleen een internationale QR-code krijg. Ik weet niet meer wat ik nog meer kan doen.’