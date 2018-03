Radeloze Jannie (57) tweede Groningse hongerstaker: 'Wie helpt mij?'

De komst van de tweede hongerstaker valt samen met een nieuwe manier van schade-afhandeling waarmee vandaag een begin is gemaakt. In het nieuwe protocol staat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) buitenspel. Speciaal hiervoor is de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade in het leven geroepen, die ook bestaande zaken overneemt van het Centrum Veilig Wonen.



De actie van Holtman en Knot staat hier echter los van, stelt hun woordvoerder Inez Witjes. ,,Zij strijden voor oude gevallen, die nog steeds met de NAM moeten worden afgehandeld. Daar zijn er 6.000 van."



Het ministerie meldde in januari bij de bekendmaking van het nieuwe schadeprotocol dat voor deze zaken 'een passende oplossing' komt. ,,Met de NAM is afgesproken dat deze zaken uiterlijk voor 1 juli 2018 moeten zijn afgehandeld, hetzij door ze op te lossen, hetzij door een redelijk eindbod te doen."



De actievoerders, die kwartier hebben gemaakt tegenover het Centrum Veilig Wonen (CVW) in Appingedam, hebben echter meer eisen. Eenzijdig gesloten dossiers moeten worden heropend, dossiers moeten sneller worden afgehandeld, gedupeerden moeten zelf kunnen aangeven welke casemanagers er over de vloer komen, de gaswinning moet sneller omlaag, enzovoort.