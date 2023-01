Rai Vloet komt voor zijn rechtszaak wél gewoon naar Nederland: ‘Wegblijven zou laf zijn’

De in Rusland voetballende Rai Vloet komt voor de rechtszaak waar hij zich moet verantwoorden voor het doodrijden van een 4-jarige jongetje, gewoon naar Nederland. Dat zegt zijn advocaat Erik Thomas. ,,Het zou lafhartig zijn om weg te blijven.” De zaakt dient 20 maart in de rechtbank bij Schiphol.

Vloet voetbalt momenteel bij FC Ural Yekaterinburg in Rusland en daarvoor in Kazachstan. En daarvoor speelde hij voor onder meer voor PSV, NAC en Heracles. Bij die laatste club was hij in dienst toen het ongeluk gebeurde. De supporters joelden hem vervolgens steevast uit, waarna hij moest vertrekken. Een video waarin hij spijt betuigt kon dat niet voorkomen.

Vloet veroorzaakte in november 2021 op de A4 bij Hoofddorp een ongeluk. Hij reed met zijn Golf GTI achterop een auto waarin de 4-jarige Gio, zijn ouders en twee andere kinderen zaten. Gio bezweek later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Later bleek dat Vloet veel te hard had gereden en te veel alcohol had gedronken.

In theorie kan Vloet wegblijven bij zijn rechtszaak en het uitzitten van een eventuele celstraf ontlopen of uitstellen door in Rusland te blijven. Maar zijn advocaat zegt dat daar geen sprake van is. ,,Dat zou door heel veel mensen niet begrepen worden en lafhartig zijn. Mijn informatie is dat-ie gewoon komt.”

Carrière overhoop

Vloet wordt verdacht van roekeloos rijden met drank op en het veroorzaken van een ongeval met dodelijke afloop. Ook voor roekeloos rijgedrag met dodelijke afloop is een lange celstraf van zelfs enkele jaren mogelijk

Mocht het tot een celstraf komen, kan dat de carrière van Vloet natuurlijk overhoop halen of het einde betekenen. Er is geen kans dat het Openbaar Ministerie (dat de straf uitvoert, red.) zou toestaan dat Vloet die eventuele celstraf pas na zijn loopbaan zou uitzitten, weet Thomas welhaast zeker. ,,Dat interesseert het Openbaar Ministerie niets.” Maar dat is voor Vloet geen reden om dan maar niet te komen, zegt Thomas.

De 27-jarige middenvelder zou vlak voor de crash met ruim 200 kilometer per uur over de snelweg hebben gereden. De gemeten hoeveelheid alcohol in het lichaam van de profvoetballer bedroeg 1,18 promille. Omdat Vloet zelf het idee had dat hij veel minder hard reed dan 200 kilometer, heeft de verdediging daar nog wat extra onderzoekswensen.

Promes

Vloet speelt in Rusland, net als de van poging moord en betrokkenheid bij drugshandel verdachte Quincy Promes. Die staat 3 maart voor de rechter, maar in zijn geval is het nog steeds zeer de vraag of hij komt omdat hij dan waarschijnlijk meteen wordt gearresteerd, waarna Spartak Moskou zijn contract kan ontbinden.

