Ralf, cliënt bij zorgboerderij waar dodelijk schietdrama plaatsvond, zamelt geld in: ‘Wil doen wat ik kan’

Unicef: Situatie kinderen in Nederland­se noodopvang onhoudbaar

Voor kinderen in de noodopvang is de grens bereikt, stelt Unicef Nederland. Ze zijn de dupe van de ‘aanhoudende crisis’ in de opvang van vluchtelingen. ,,Dat is schadelijk voor de ontwikkeling van de 2073 kinderen in de noodopvang. Deze kwetsbare kinderen hebben recht op een plek waar ze zich veilig en beschermd voelen. De Nederlandse overheid heeft de plicht daarvoor te zorgen.”

9 mei