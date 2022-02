Ramadan 2022: Wanneer begint de vastenmaand weer?

Wanneer is het ramadan in 2022?

Wanneer de ramadan start, is afhankelijk van de stand van de maan. De ramadan begint als de maan de vorm van een sikkel aanneemt. Verwacht wordt dat dit op vrijdagavond 1 april is. De ramadan duurt 29 of 30 dagen, dat verschilt per jaar. Gedurende deze periode mogen moslims tussen zonsopgang en zonsondergang niet eten, drinken, roken en geslachtsgemeenschap hebben.

Lees ook De zes lekkerste hapjes en gerechten voor het Suikerfeest

Waar staat de ramadan voor?

De ramadan is de negende maand van de islamitische kalender. Tijdens deze maand vasten moslims tussen zonsopgang en zonsondergang. Het wordt daarom ook wel de 'vastenmaand’ genoemd. Door te vasten bedanken moslims Allah voor alles wat Hij hen gegeven heeft en het wordt gezien als een manier om de ziel te zuiveren. Ook voelen moslims zich hierdoor verbonden met de arme mensen in de wereld.

Het breken van het vasten iedere avond verschilt per land, maar ook per persoon. Profeet Mohammed brak het vasten met dadels en een glas melk of water. Veel moslims volgen dit traditiegetrouw. Daarna volgt de ‘iftar’, een maaltijd om de vastendag mee te beginnen.

Voor en tijdens de ramadan begroeten moslims elkaar met ‘Ramadan Mubarak’ wat 'gezegende ramadan’ betekent. Voor en tijdens het Suikerfeest verandert dit in ‘Eid Mubarak’, wat ‘gezegend feest’ betekent.

Mag je echt helemaal niks eten of drinken tijdens de ramadan?

Nee, tussen zonsopgang en zonsondergang mag er echt niks gegeten en gedronken worden. Dus ook als het heel erg heet is, mag er geen water gedronken worden. Kauwgom of een pepermuntje mag ook niet. Wel zijn er uitzonderingen voor sommige mensen. Zo hoeven mensen die ziek, heel oud of zwanger zijn niet mee te doen. Ook vrouwen die borstvoeding geven of ongesteld zijn, hebben geen verplichting. Als laatst hoeven mensen die lichamelijk zwaar werk doen of op reis zijn ook niet te vasten. Wel wordt er verwacht dat mensen in deze situaties het vasten op een later moment inhalen. Als dat echt niet kan, is er nog de laatste optie genaamd de ‘fidya’. Dit is het schenken van geld aan de armen.

Wanneer is het ‘Suikerfeest’ (Eid-al-Fitr)?

Eid-al-Fitr begint naar alle waarschijnlijkheid dit jaar op zondagavond 1 mei. Ook dit ligt weer aan de stand van de maan. Zodra de nieuwe maan ergens in de wereld te zien is, eindigt de ramadan. Tijdens het ‘Suikerfeest’ vieren moslims dat de vastenmaand is afgelopen. Het feest duurt drie dagen. Het begint met het feestgebed en daarna wordt er veel gegeten, gefeest en bezoek gebracht aan familieleden. Ook is dit het moment om ruzies en conflicten met elkaar uit te praten.

Wat weet jij over de ramadan? Speel hier de quiz:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.