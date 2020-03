Ramkraak gepleegd bij juwelier in Haaksbergen

videoBij juwelier Mucci aan de Spoorstraat in Haaksbergen is maandag in alle vroegte een ramkraak gepleegd. De gevel van het pand werd geramd door een auto met een Duits nummerbord. Na de kraak werd er iets verderop in Haaksbergen een brandende scooter aangetroffen.

Of er buit is gemaakt bij de ramkraak is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat de gevel van de juwelier grote schade heeft opgelopen. De Mercedes die is gebruikt om de kraak te plegen is ook beschadigd.

Verband

De scooter - waar weinig meer van over was - werd later aangetroffen aan de Marijkestraat. Dat is niet ver buiten het Haaksbergse centrum. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de twee incidenten. Beide locaties zijn ruim afgezet voor sporenonderzoek.

Het is niet de eerste keer dat Mucci een incident als dit meemaakt. In 2018 werd er ook al een inbraak gepleegd bij de juwelier. Toen werden er sieraden buitgemaakt. Ook in 2012 braken dieven met succes in bij het pand.