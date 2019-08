Ramkraker fietsenwinkel vlucht op peperdure mountainbike

Verdachte aanslag op Wilders blijft in cel

11:02 De Pakistaan Junaid I., die ervan wordt verdacht dat hij een terroristische aanslag wilde plegen op Geert Wilders, blijft voorlopig vastzitten op de terroristenafdeling van de gevangenis in Vught. Zijn advocaat had gevraagd om een minder zwaar regime, want I. ontkent dat hij iets met terrorisme te maken heeft. De rechtbank ging daar vandaag niet in mee.