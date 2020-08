Ramon (21) reed groep met negen fietssters aan met trekker: ‘Probeerde nog terug te sturen’

Video Zeld­zaam vogeltje bereidt zich op geheime plek op de Utrechtse Heuvelrug voor op enorme vliegreis

8:11 Het is het grootst bewaarde geheim van de Utrechtse Heuvelrug en omstreken. Ergens, vermoedelijk verscholen in een struikgewas op het Leersumse Veld, houdt zich een kleine, zevenkoppige vogelfamilie schuil. Het is voor het eerst in jaren dat de uiterst zeldzame Grauwe klauwieren zijn ‘gespot’ in het gebied - maar dat is ook vogelspotters niet ontgaan. En precies om díe reden is de locatie van de familie klauwier top secret.