Ranco mag zieke hoogzwangere vriendin niet bezoeken: ‘Zie haar pas bij bevalling’

Ranco kan zijn situatie in perspectief plaatsen. ,,Anderen zitten in een nog veel lastiger parket. Als je als kind niet naar je opa of oma toe kan die in een zieken- of verzorgingshuis op sterven ligt, is het nog veel erger. Dat moet verschrikkelijk zijn. Wij wachten op goed nieuws: de geboorte van onze baby”, vertelt de inwoner van Sluis.