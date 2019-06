Rappers nemen het op voor Boef en Ali B: ‘Dit is een hetze tegen de hiphop’

Gevangenis­be­waar­der in wurggreep na afpakken telefoon van gevangene

17:29 In de gevangenis van Lelystad is gisteren een gevangenisbewaarder mishandeld toen deze een gevangene betrapte met een mobiele telefoon. Toen de bewaarder de telefoon wilde afpakken, werd hij in elkaar geslagen en in een wurggreep gehouden. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) bevestigt het verhaal en zegt dat de politie inmiddels een onderzoek is gestart.