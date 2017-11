Rapport: scholen en onderwijsbonden lieten lage lerarensalarissen gebeuren

Het ministerie van Onderwijs kaatst de bal terug. Er zijn in 2008 al afspraken gemaakt om de leraren naar een hogere schaal te laten groeien. Destijds is daar ook 290 miljoen extra voor uitgetrokken. ,,Het doel was om daarmee 40 procent van de basisschoolleraren naar een hogere schaal te helpen. Helaas is dit percentage blijven steken op 26 procent,'' aldus woordvoerder Ilona de Ruijter. ,,De reserves van scholen zijn door de bank genomen goed, dus volgens ons is dat geen goede verklaring hiervoor.''



Omdat de werkgevers niet wilden of konden, lukte het ook de onderwijsbonden niet om een eerlijker salaris voor elkaar te boksen, zeggen ze. ,,Natuurlijk hebben we er op gedrukt, maar er zaten twee partijen aan tafel. Je kunt drukken wat je wilt, als de één niet wil lukt het niet,'' verklaart Joyce Rosenthal, bestuurder van CNV Onderwijs.



Bovendien, betoogt de AOb, is er wel degelijk geld bijgekomen door de lobby van de onderwijsbonden. In 2007 kwam er 1,2 miljard euro extra voor salarissen. Ook is er een afspraak dat 40 procent van de leraren in een hogere schaal moet komen, maar daar hebben werkgevers zich niet aan gehouden. ,,Dat is ons een doorn in het oog, maar de verantwoordelijkheid ligt vooral bij hen,'' reageert woordvoerder Thijs den Otter.