Rat veroorzaakt tumult in nieuw stadhuis Almelo

Belgische 'en­kel­band-knip­per' en dood­slag-ver­dach­te in cel in Amsterdam

19:31 Een medeverdachte van een dodelijke steekpartij in 2014 in België is gisteren aangehouden in Amsterdam. Dat bevestigt de advocaat van Steven V.G. (24) tegenover de krant Het Laatste Nieuws. Zijn cliënt verdween drie weken geleden spoorloos ondanks dat hij onder elektronisch toezicht stond.