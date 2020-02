Ratelband geeft ‘ontvoerde’ zoon terug en meldt zich morgen bij politie Utrecht

Emile Ratelband gaat zich morgen melden bij de politie Utrecht. De kans bestaat dat hij dan zal worden gearresteerd en enige dagen in hechtenis zal moeten blijven. Ratelband zou zijn zoon aan ‘het bevoegd gezag’ hebben onttrokken, maar de jongen is alweer terug.

Vorige week maakte deze site bekend dat tegen de 70-jarige positiviteitsexpert een Europees aanhoudingsbevel was uitgevaardigd omdat hij zijn 11-jarige zoontje, tegen de zin van Ratelbands ex-vrouw Moon, naar België had meegenomen. Ratelband beweert dat de moeder het kind mishandelt. In België zou het beter gaan met de jongen. Ratelband zelf woont tegenwoordig in het Belgische Kanne.

Het Belgische Hof van Beroep besloot vorige week dat Ratelband niet gearresteerd en overgeleverd hoeft te worden, als hij zich vrijwillig bij de Nederlandse politie meldt. Gelijk na die uitspraak heeft Ratelband (bevestigt ook zijn advocaat Mark Nillesen) zijn zoontje weer aan ‘het bevoegd gezag’ overgedragen. De jongen is weer terug bij zijn moeder.

Onmin

Ratelband zelf heeft morgen een afspraak met de politie. In de brief van de politie die Ratelband heeft gekregen staat dat hij verdacht wordt van het onttrekken van een kind aan het bevoegd gezag en dat hij daarvoor in voorlopige hechtenis kan worden genomen. Ratelband en zijn ex Moon leven al jaren in onmin met elkaar en beschuldigen elkaar van van alles.

Advocaat Nillesen denkt dat Ratelbands aanhouding maar kort zal duren, nu het kind weer terug is en Ratelband een uitgebreide verklaring bij de politie zal afleggen. De strijd om het kind is echter niet zomaar gestreden. Volgens Nillesen is het oneerlijk dat de moeder allerlei regels aan de laars kan lappen zonder aangepakt te worden, terwijl tegen Ratelband meteen een aanhoudingsbevel wordt uitgevaardigd.