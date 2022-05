Recherche jaagt op persoon die Gelderse verdachten van moord op Peter R. de Vries van afstand aanstuurde

De recherche jaagt vol op de persoon die rond de moord op Peter R. de Vries nauw contact had met de vermoede daders, chauffeur Kamil E. (36) uit Maurik en schutter Delano G. (22) uit Tiel. In het onderzoek is onlangs een inval gedaan bij de moeder van verdachte Kamil E.

De gezochte persoon, in het dossier vooralsnog aangeduid met de code NN-*4229, gaf de beide uitvoerders op afstand in uitvoerig berichtenverkeer aanwijzingen over hoe ze de moord moesten uitvoeren.



De recherche beschikt over dat berichtenverkeer dankzij de Google Pixel-smartphone die werd gevonden in de Renault Kadjar waarin chauffeur Kamil E. en vermoed schutter Delano G. (22) kort na de moord zijn aangehouden op de A4.



NN-*4229 communiceerde zowel in het Pools als in het Nederlands met de uitvoerders, in straattaal.

Volledig scherm Delano G. en Kamil E. in de rechtbank. G. wordt verdacht De Vries te hebben neergeschoten, de Pool zou de vluchtauto hebben bestuurd. © ANP / ANP

Twee onderzoeken

Op de vierde en laatste inleidende zitting in de strafzaak tegen Kamil E. en Delano G. vroegen de advocaten van de Pool naar de recente inval in het huis van diens moeder. De officieren van justitie wilden er maandag niet meer over kwijt dan dat die inval ‘niet in deze zaak is geweest’.



De zaak tegen de vermoede uitvoerders loopt parallel aan het onderzoek naar de opdrachtgever(s) voor de moord op misdaadjournalist Peter R. de Vries, op 6 juli vorig jaar in de Lange Leidsedwarsstraat, en de betrokken tussenpersonen. Het onderzoek naar de uitvoerders is gedaan door de Amsterdamse recherche, het onderzoek naar de opdrachtgevers wordt gedaan door een team van de Landelijke Recherche.

Te vroeg voor arrestatie

Alles wijst erop dat het laatstgenoemde onderzoeksteam een sterk vermoeden heeft welke persoon schuilgaat achter NN-*4229, maar kennelijk wordt het nog te vroeg gevonden die te arresteren.



Maandag hield de rechtbank een korte, laatste inleidende zitting in de zaak. Verdachte Delano G. (22) heeft daarbij verstek laten gaan en is in zijn cel gebleven, verdachte Kamil E. (36) woont de zitting bij via een videoverbinding met de gevangenis in Lelystad, waar hij in voorarrest zit.

Vriendin

De inhoudelijke behandeling van de zaak tegen de vermelde uitvoerders van de moord op De Vries is op 7 en 15 juni. De rechtbank heeft bepaald dat de beide verdachten van de moord op Peter R. de Vries ‘live in de zaal aanwezig’ moeten zijn tijdens het inhoudelijke strafproces tegen hen.



Op de eerste dag van de behandeling wil de rechtbank het dossier doornemen met de verdachten en hun advocaten, hun persoonlijke omstandigheden met ze bespreken en de familie van De Vries aan het woord laten.



De tweede dag begint met het relaas van de vriendin van De Vries. Daarna houden de officieren van justitie hun requisitoir en de advocaten hun pleidooien, waarna de partijen nog op elkaar mogen reageren en de verdachten het laatste woord krijgen.



De uitspraak staat gepland voor 14 juli.