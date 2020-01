Rechtbank Assen weert RTL na opname Ruinerwold

Italiaan van A16 geplukt: cocaïne ter waarde van 1,2 miljoen in verborgen ruimte auto

16:31 Een 33-jarige Italiaan is gistermiddag vlakbij Breda opgepakt met 34 kilo cocaïne in zijn auto. De cocaïne had een straatwaarde van zo’n 1,2 miljoen euro.