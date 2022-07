Rechtbank heropent moordzaak Peter R. de Vries

Het inhoudelijke proces nam in juni twee dagen in beslag. De rechtbank heeft het onderzoek aan het eind daarvan formeel gesloten. De nieuwe ontwikkelingen gaan over verklaringen van een getuige, waar Het Parool vanmorgen over schreef. Die getuigen geven meer inzicht in de achtergronden van de moord op de misdaadverslaggever.

De rechtbank wil kennis kunnen nemen van de nieuw ingebrachte stukken en de advocaten van de verdachten en het OM moeten erop kunnen reageren, aldus de rechtbank woensdag. Dat kunnen zij doen op de extra ingelaste zitting.

Nummer 5089

De getuige heeft volgens de krant uitvoerige verklaringen afgelegd over de relatie tussen de vermoede uitvoerders van de moord op Peter R. de Vries en de organisatie van Ridouan Taghi. Hij is al sinds november 2021 uitgebreid verhoord. Hij wordt beschermd en afgeschermd onder nummer 5089. Dat alles heeft weer te maken met de aanhouding van Krystian M. (27) afgelopen maandag. De Pool stuurde volgens justitie de twee uitvoerders Delano G. en Kamil E. aan.

Aanstaande maandag zal in een openbare zitting in de rechtbank Amsterdam het onderzoek worden heropend. Of er 14 juli uitspraak in de zaak tegen de twee verdachten zal worden gedaan, zoals is gepland, is onzeker. Wel zal er ook die dag een zitting plaatsvinden. Tegen beiden is levenslang geëist.

Jaar geleden

Het is vandaag precies een jaar geleden dat De Vries (64) werd neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam. Hij overleed negen dagen later in een ziekenhuis. De beide vermoedelijke uitvoerders, Delano G. (22) en Kamil E. (36), werden kort na de aanslag aangehouden, in een auto op de A4.



De Vries was adviseur van de kroongetuige in Marengo, Nabil B. In 2018 werd B.’s broer doodgeschoten, in 2019 zijn advocaat Derk Wiersum.