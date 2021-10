Rechtbank legt 30 jaar celstraf op voor moord Derk Wiersum

Volgens de rechtbank is vast komen te staan dat het ging om een goed voorbereid moordplan, waarbij meerdere voorverkenningen zijn uitgevoerd. Alternatieve scenario's die de advocaten hebben geponeerd , zoals een uit de hand gelopen ontvoering of bedreiging, verwierp de rechtbank. Ook moord met voorbedachten rade is volgens de rechtbank bewezen, omdat de betrokkenen meer dan voldoende tijd hebben gehad om zich te beraden. De rechtbank sprak van een ‘nauwe en bewuste samenwerking’ tussen Giërmo B. en Moreno B., die erop was gericht Wiersum om het leven te brengen. Het alibi dat de twee inbrachten is volgens de rechtbank ongeloofwaardig.

Gebrek aan respect voor andermans leven

Wiersum stond als advocaat kroongetuige Nabil B. bij. Een opdrachtgever heeft justitie tot op de dag van vandaag niet in beeld, al gaat justitie er vanuit dat Ridouan Taghi bij de moord betrokken is. Hij is geen verdachte in de zaak; zijn neef Anouar wel. Die zaak is afgesplitst en wordt later door de rechtbank besproken. Dat eerder al de broer van de kroongetuige om het leven werd gebracht, en meer recent Peter. R. de Vries, heeft de rechtbank meegenomen in het vonnis. Of de twee wisten dat Derk Wiersum de raadsman was van de kroongetuige, is volgens de rechtbank niet vast komen te staan. Wel wisten ze dat hij advocaat was.