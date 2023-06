Rechtbank legt Quincy Promes 1,5 jaar cel op voor steken van zijn neef

Voetballer in beroepTopvoetballer Quincy Promes moet achttien maanden de cel in wegens zware mishandeling. De aanvaller van Spartak Moskou stak in juli 2020 zijn neef neer na een ruzie over een gestolen ketting. Het Openbaar Ministerie had twee jaar cel geëist .

De rechtbank neemt Promes (31) onder meer kwalijk dat hij niet naar een van de zittingen is gekomen, dat hij zijn voorbeeldfunctie als profvoetballer niet vervult en dat hij nergens spijt van heeft. Integendeel: hij was trots op wat hij heeft gedaan. Ook probeerde Promes de schuld op een ander af te schuiven. De rechtbank oordeelt dat de in een ander onderzoek afgetapte telefoongesprekken - waarin Promes over de steekpartij praat - als bewijs mogen dienen in deze zaak.

Promes was uiteraard niet bij de uitspraak van de rechtbank Amsterdam aanwezig. Hij blijft zolang arrestatie dreigt bij zijn club Spartak Moskou in Rusland. Daar is hij buiten bereik van de Nederlandse justitie. Promes wordt namelijk ook verdacht van drugshandel, die zaak loopt nog. Neef Esajas, het slachtoffer, was wel bij de uitspraak aanwezig.

‘Wie van tante pikt, maak ik af’

De vijftigvoudig international kreeg in juli 2020 op een familiefeest in zijn loods in Abcoude ruzie met neef Esajas. Die werd er door Promes van beschuldigd een dure ketting van een tante te hebben gestolen. ,,Wie van tante pikt maak ik af”, zei Promes later in een afgeluisterd telefoongesprek. Ook zou Promes gezegd hebben dat hij zijn neef in de nek had willen raken (hij raakte hem in de knie) en dat hij de volgende keer kogels zou krijgen.

Promes werd aanvankelijk vervolgd wegens poging moord dan wel doodslag, maar justitie zwakte dat af naar zware mishandeling omdat Promes niet het aanmerkelijke risico nam dat zijn neef zou overlijden. Hij raakte hem in de knie, niet in de buurt van een slagader.

Drugshandel

Promes werd afgeluisterd omdat hij al sinds januari 2018 in beeld is als betrokkene bij drugsinvoer. Hij zou enkele tonnen hebben geïnvesteerd in twee partijen cocaïne van bij elkaar meer dan 1300 kilo. Toen hij in dat onderzoek werd afgeluisterd kwam de steekpartij als bijvangst voorbij. Zijn neef had toen nog geen aangifte gedaan. De zaak van de steekpartij staat overigens los van de verdenking tegen Promes wegens drugshandel. In die andere zaak kan hij een veel hogere celstraf tegemoetzien, als hij schuldig wordt bevonden.

Advocaat Robert Malewicz stelde de rechtmatigheid van het verkrijgen van het bewijs tegen Promes in de zaak van de steekpartij aan de kaak. Daardoor werd de uitspraak in eerste instantie uitgesteld en werd het onderzoek heropend. In maart was namelijk ook al twee jaar cel tegen Promes geëist. Volgens Malewicz is het onduidelijk of het afgeluisterde telefoongesprek in een ander onderzoek zomaar gebruikt mag worden in dit onderzoek. De rechtbank vindt, na een toelichting van het Openbaar Ministerie, van wel. Malewicz zal namens Promes in hoger beroep gaan.

Quincy Promes speelt sinds 2021 voor Spartak Moskou in Rusland. Hij is daar gezien de politieke situatie ongrijpbaar voor Nederland omdat Rusland momenteel niemand uitlevert. Zolang Promes niet de garantie krijgt dat hij niet wordt aangehouden, zal hij geen rechtszaken bijwonen. Justitie werkt daar niet aan mee, onder meer omdat een andere verdachte in de drugszaak, die verdacht wordt van dezelfde feiten, wel in voorlopige hechtenis zit. De eerstvolgende zitting in de drugszaak is 11 augustus.

Volledig scherm Quincy Promes. © Valery Sharifulin/TASS/Sipa USA

