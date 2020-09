Rechtbank: OM moet uitleg geven over volgen advocaten in Marengo-proces

Het Openbaar Ministerie moet inzicht geven over het heimelijk volgen van advocaten Nico Meijering en Leon van Kleef in de zoektocht naar Ridouan Taghi. Dat heeft de Amsterdamse rechtbank vandaag bekend gemaakt in het liquidatieproces Marengo.

In augustus onthulde deze nieuwssite dat de politie de twee Amsterdamse advocaten in het geheim heeft laten schaduwen tijdens een reis die zij maakten naar Dubai. Dat gebeurde in opdracht van het OM, nadat de politie een tip had gekregen dat Meijering in het oliestaatje een ontmoeting zou hebben met de toen nog voortvluchtige Ridouan Taghi. Tijdens een observatie op Schiphol zag de politie dat Meijering samen met zijn kantoorgenoot Leon van Kleef op 19 juni 2019 het vliegtuig nam naar Dubai. Daar werden de advocaten door lokale rechercheurs gevolgd. Die rapporteerden aan Nederland dat Meijering en Van Kleef niet afspraken met Taghi, maar met hun eigen cliënt Khalid J.

Schaduwactie stil gehouden

Het OM had het schaduwen van de advocaten stilgehouden, maar gaf wel toe de advocaten inderdaad geschaduwd te hebben. Bovendien was er geen proces-verbaal van opgenomen in het Marengo-dossier (dat draait om Taghi en zestien medeverdachten). Volgens het OM was er geen bezwaar de twee advocaten te volgen, omdat zij niet de advocaten waren van Taghi. ,,Door hen te observeren zou daarom geen inbreuk worden gedaan op de vertrouwelijke relatie van een advocaat met zijn cliënt”, stelde het OM. Vanuit de advocatuur werd gesteld dat het OM daarmee grenzen heeft overschreden.

Dat is volgens de rechtbank nog niet te zeggen, omdat er te weinig informatie beschikbaar is om tot een conclusie te komen. ,,Het Openbaar Ministerie zal daarom processen-verbaal aan het dossier toe dienen te voegen waarin wordt uiteengezet hoe de inzet heeft plaatsgevonden, op basis van welke informatie en wat er daadwerkelijk is gebeurd in Nederland en Dubai. Daarbij verwacht de rechtbank in ieder geval ook een gedetailleerde weergave wat precies aan de autoriteiten van Dubai is gevraagd, welke informatie daarbij met Dubai is gedeeld en op welke wijze Dubai hier uitvoering aan heeft gegeven”, schrijft de rechtbank. Een verzoek om getuigen te horen, zoals de advocaten hebben gevraagd, is vooralsnog afgewezen.

Transparantie

Volgens Jeroen Soeteman, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten, blijkt uit deze beslissing van de rechtbank dat het Openbaar Ministerie transparant had moeten zijn over het volgen van de twee advocaten. ,,Goed dat de rechtbank de inzet van opsporingsmiddelen naar advocaten nader laat onderzoeken. Daaruit volgt dat ook de rechtbank meent dat deze informatie thuishoort in het strafdossier, zodat die inzet kan worden getoetst.”

Positie van advocaten

De rechtbank heeft zich daarnaast ook uitgelaten over het inmiddels beruchte proces-verbaal, waaruit kan worden opgemaakt dat advocaten gevoelige informatie zouden hebben gelekt. Advocaten vroegen de rechtbank ook hier onderzoek naar te doen, maar dat verzoek is afgewezen. ,,De rechtbank ziet echter niet het belang van het bij naam noemen van de advocaten. Het was het OM in het pv immers niet om het handelen van de advocaten te doen. Daarom had ook gekozen kunnen worden voor een andere, minder beschadigende wijze van verslaglegging. Het OM heeft naar het voorlopig oordeel van de rechtbank dan ook weinig oog gehad voor de positie van de advocaten. Het OM had zich moeten realiseren dat het risico op voor hen schadelijke berichten in de pers aanwezig was en dat het voor deze advocaten buitengewoon lastig zou zijn zich hiertegen te weren.”

Volgens de rechtbank is het echter niet zo dat het OM, zoals advocaten beweerden, doelbewust de reputatie van enkele advocaten heeft willen beschadigen. Ook stelt de rechtbank dat zij er vanuit gaat dat advocaten handelen naar de gedragsregels, en dat de deken van de Orde van Advocaten onderzoek doet naar het mogelijk schenden van gedragsregels.