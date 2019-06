Rechtbank verbiedt motorclub No Surrender

,,No Surrender is een gevaar voor de openbare orde”, oordeelt de rechtbank. ,,Een groot aantal leden van No Surrender is structureel betrokken (geweest) bij talrijke ernstige strafbare feiten. Het gaat in veel gevallen om misdrijven waarvan derden slachtoffer zijn.”



Het geweld is zo ernstig en structureel dat de samenleving gevaar loopt. ,,Er is sprake van intimidatie, openlijke geweldpleging en afpersing. Van een vecht- of schietpartij in een woonwijk of uitgaanscentrum zijn veel omstanders getuige en lopen even zovelen het risico om onbedoeld slachtoffer te worden", oordeelt de rechtbank verder. ,,Er is sprake van ongeoorloofd wapenbezit en van handel in wapens en verdovende middelen. Er heerst een cultuur van wetteloosheid en overheidsgezag wordt buiten de deur gehouden.”



Als gevolg van het verbod moet aan alles wat met het uiterlijk vertoon van de motorclub te maken heeft, zoals de naam, logo’s en spreuken, een einde komen. De advocaat van No Surrender laat weten in hoger beroep te gaan.



No Surrender liet tijdens de rechtszaak eerder weten zich niet te kunnen vinden in het beeld dat het Openbaar Ministerie van de vereniging schetste. Volgens de club kunnen strafbare feiten van individuele leden van de zogeheten chapters of brotherhoods niet toegerekend worden aan No Surrender, maar in dat verweer ging de rechtbank dus niet mee.