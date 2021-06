Rechtbank veroordeelt tiener die 9-jarige jongen in Zeeuwse zorginstelling misbruikte

De tiener, die destijds twaalf jaar oud was, misbruikte daar een negenjarige jongen. Dat deed hij terwijl hij al onder behandeling was voor problematisch seksueel gedrag. De rechters noemen dat in hun vonnis ‘zeer zorgelijk’.

Tegelijkertijd vindt de rechtbank het positief dat de jongen nog dezelfde avond aan zijn moeder heeft verteld wat er was gebeurd. Het incident had grote gevolgen voor het slachtoffer, dat in de periode erna hevige klachten ontwikkelde en in therapie moest.