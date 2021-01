Rechtbank veroordeelt voortvluchtige Gerel Palm tot 20 jaar celstraf

Totale chaos in Den Bosch: winkels geplunderd, auto opgeblazen

25 januari De sfeer in Den Bosch is maandagavond omgeslagen naar totale chaos. Sinds 21.00 trekken relschoppers door de stad en laten ze een spoor van vernieling achter. Er wordt vuurwerk afgestoken, met stenen gegooid en winkels in het centrum worden massaal geplunderd. De Mobiele Eenheid is aanwezig.