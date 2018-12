Rechtbank wijst leeftijdsverlaging af: Emile Ratelband blijft officieel 69 jaar

Kijk naar De Ochtend Show to go met Alain Clark en Angela de Jong

7:25 De Stentor, het AD en de samenwerkende regionale titels komen met een live ochtendprogramma: De Ochtend Show to go. Of je nou in bed ligt, onder de douche staat, aan het ontbijt zit of al in de trein - in ruim een kwartier ben je bij met wat er speelt en heb je altijd iets leuks om te delen bij de koffieautomaat. Met presentatoren als Jörgen Raymann, Fien Vermeulen en Lucille Werner en met gasten uit de sport, politiek en showwereld is De Ochtend Show to go een ontspannen manier om je dag te beginnen. Als initiatief van een grote groep regionale kranten - waaronder de Stentor - en het AD werkt dit nieuwe online programma met verslaggevers in het hele land. Niet omdat ze er snel heen rijden, maar omdat ze er al wonen en werken.