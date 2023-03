Rechter: ‘Activisten White Lives Matter mogen geen beledigende stickers meer plakken’

Drie activisten van White Lives Matter (WLM) zijn vrijdag bij de rechtbank in Breda veroordeeld tot taakstraffen van 80, 70 en 36 uur. Volgens de rechtbank maakten ze zich schuldig aan “groepsbelediging van mensen met een donkere huidskleur of een andere etniciteit”. Ze moeten later nog voorkomen voor racistische projecties op de Erasmusbrug in Rotterdam.

De mannen plakten in oktober 2021 in Breda stickers op met racistische leuzen als ‘Stop witte vervanging’ en ‘Nationaal Socialisme, we zijn terug'. Daarnaast is bewezen dat Albert Jan P. een stel uitschold voor ‘kankernegers.’ Daniel S. sloeg bij die confrontatie de zwarte man tegen het hoofd.

Twee van de drie verdachten, John A. (24) en Daniel S. (34), zijn ook verdachten in de zaak van de racistische leuzen die in de nieuwjaarsnacht werden geprojecteerd op de Erasmusbrug in Rotterdam. Voor die zaak zullen ze zich later nog moeten verantwoorden. Zij gelden als bekende gezichten binnen de WLM-beweging.

Voorwaardelijke celstraf

De rechtbank gaf hen ook nog een voorwaardelijke celstraf van een maand. Eén voorwaarde is dat het hen is verboden nog vaker stickers of posters te verspreiden met het gedachtegoed van WLM of soortgelijke groepen.

Tijdens de behandeling van de zaak, twee weken geleden, zei één van de verdachten de stickers ‘als bijdrage aan het maatschappelijk debat te zien'. John A. stelde ‘bang te zijn dat zijn ras uitsterft'. ,,Blanke mensen zullen een minderheid worden.”

Rassenleer

De stickers met ‘Stop White Replacement’ en die over het nationaal socialisme zijn beledigend en discriminerend, stelde justitie. ,,Die verwijzen direct naar de rassenleer, die stelt dat bepaalde rassen superieur zijn aan anderen.” Ook spreekt uit de teksten ‘volslagen minachting voor andere mensen’. ,,Deze acties hebben niets te maken met vrijheid van meningsuiting. Het draagt bij aan polarisatie.”

Er ontstond op nieuwjaarsdag veel commotie over de groep White Live Matters. Ze projecteerden toen racistische leuzen op de Erasmusbrug. In de weken daarna verschenen er ook laserprojecties op onder meer het Anne Frankhuis en het stadhuis van Eindhoven. Wanneer de zaak over de projecties op de Erasmusbrug en andere gebouwen gaat spelen, is nog onbekend.

Black Lives Matter

De rechtbank schrijft in haar vonnis dat er ook een duidelijk verschil is tussen de actiegroepen White Lives Matter en Black Lives Matter. ,, White Lives Matter is van mening dat levens van witte mensen meer waard zijn en er meer toe doen dan levens van mensen met een donkere huidskleur en streven witte overheersing na. De boodschap van de Black Lives Matter-beweging is dat de levens van mensen met een donkere huidskleur even waardevol zijn als die van andere mensen.”