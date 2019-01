Rechter: Armeens gezin mag worden uitgezet, ondanks politieke discussie

‘CU voert druk op kinderpar­don op: nu geen kinderen het land uitzetten’

7:05 Nu ook regeringspartij CDA een versoepeling wil van het kinderpardon, moeten er in Nederland voorlopig geen kinderen het land worden uitgezet, vindt de ChristenUnie. ,,Drie van de vier partijen uit de coalitie zeggen nu dat het kinderpardon te streng is. We moeten dus snel om tafel om dit te bespreken”, zegt Kamerlid Joël Voordewind vandaag in Trouw.