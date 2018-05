Rechter beslist of lawaaidemonstratie op de Dam mag doorgaan

Rogier van Meijerink, initiatiefnemer van het controversiële plan om lawaai te maken op de Dam tijdens de Nationale Dodenherdenking, is woedend over het verbod dat burgemeester van Aartsen hem heeft opgelegd. Hij stelt dat de burgemeester 'schijt op het recht om te manifesteren'. ,,Een vrijheid die te danken is aan de mensen die men op 4 mei pretendeert te herdenken nota bene", aldus Meijerink.



De woordvoerder van burgemeester Van Aartsen reageert koeltjes op het nieuws dat de rechtbank van Amsterdam de rechtszaak heeft ingepland. ,,We wisten dat Meijerink bezig was met aanspannen van een spoedrechtszaak. Dat de rechtszaak nu ook is ingepland, is nieuws voor ons", laat hij weten. ,,Maar prima, dan zien we hem donderdag in de rechtbank.'' Van Aartsen legde vorige week uit dat hij de dodenherdenking op 4 mei als 'een heilig moment' beschouwt. ,,Dat verstoren is onacceptabel en respectloos en bovendien strafbaar", zei hij.