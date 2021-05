Rechter besluit dat rouwende Faith (20) huis uit moet: 'Hoe vervelend dit ook is, ik kan niet anders’

binnenkijken Deze markante villa in Brabant heeft een eigen ‘indoor voetbalsta­di­on’ met kunstgras

23 mei Strak, strakker, strakst, in die categorie valt het huis van Mayke en Peter Verhoeven uit Heesch. Zo’n zes jaar geleden bouwden ze hun droomhuis. Resultaat is een moderne villa, met een sfeervol sausje. Oh ja, en niet te vergeten, een mini-Arena en een legokamer.