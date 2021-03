Rechter laat tierende moeder van slachtoffer (14) zaal uitzetten

Een poging van de voorzitter om haar de gang van zaken uit te leggen en dat het fatsoenlijk is om iemand te laten uitpraten strandde opnieuw. En toen was het voor de voorzitter genoeg en werd de tierende vrouw met zachte hand de zaal uitgeleid.

De zaak zelf was draaide om de toen net 18-jarige C. J. uit Middelburg, die in 2019 seks had gehad met een net 14-jarige meisje. Ze leerden elkaar kennen tijdens een bezoek aan de Efteling en bleven contact houden via Whatsapp. Ze maakten een afspraak en in de woning van J. kwam het na wat zoenen tot seks.